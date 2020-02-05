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  • 05.02.2020 16:39
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 16:39

aracılığıyla binlerce yeni işçi alımı yapılacak! nasıl görüntülenir?

her yıl istihdama büyük katkı sunuyor. Yüz binlerce kişi kurumun resmi sitesi üzerinden iş ilanlarını inceleyerek kendi alanı ve farklı alanlarda iş bulabiliyor. İŞKUR iş arayışı devam edenler için yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre binlerce işçi yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda özellikle kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurumun resmi sitesinde yayımlanan ilanlar hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Peki, nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

Her hafta Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesinde yüzlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlanıyor. İlanlarla bekçi, güvenlik görevlisi, kasiyer, temizlik görevlisi, makineci gibi yüzlerce iş kolunda alımlar yapılıyor. İş arayışı olan vatandaşlar ise kurumun sitesi üzerinden duyurulan ilanları inceleyerek başvuru yapıyor. İşte İŞKUR ilanlarına dair bilgiler

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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