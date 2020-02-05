Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu | 5 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kaybeden hisse Halk GMYO olurken, düşüş oranı yüzde 1,80 oldu.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,64 1,67 -1,80 Trakya Cam 4,01 4,08 -1,72 Aksigorta 6,85 6,96 -1,58 Enerjisa Enerji 8,38 8,49 -1,30 İndeks Bilgisayar 13,43 13,59 -1,18 Yataş 8,80 8,90 -1,12 Petkim 4,20 4,24 -0,94 Anadolu Cam 4,36 4,40 -0,91 Coca Cola İçecek 46,02 46,44 -0,90 Şişe Cam 5,57 5,62 -0,89 Tat Gıda 7,54 7,59 -0,66 Bim Mağazalar 49,08 49,38 -0,61 İş GMYO 1,92 1,93 -0,52 Hektaş 10,46 10,51 -0,48 T. Halk Bankası 7,38 7,41 -0,40 Borusan Mannesmann 12,89 12,94 -0,39 Anadolu Grubu Holding 19,60 19,66 -0,31 Ege Endüstri 710,40 712,30 -0,27 Türk Telekom 8,09 8,11 -0,25 Çelebi 102,60 102,80 -0,19

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