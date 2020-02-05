Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9880 lirayı gördükten sonra, 5.97 – 5.98 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5928 lira ve en yüksek 6.6241 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda koronovirüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Şubat güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI