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  • 05.02.2020 08:28
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 08:28

/TL son durum: 5 Şubat ve ne kadar? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

/TL dar bantta dalgalı seyrediyor. Küresel piyasalarda Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Virüse karşı alınan önlemlerle piyasalardaki endişeler terse döndü ve satış baskısı zayıfladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 5 Şubat güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9880 lirayı gördükten sonra, 5.97 – 5.98 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5928 lira ve en yüksek 6.6241 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda koronovirüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Şubat güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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