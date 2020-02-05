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    • Ekonomi
    • 05.02.2020 21:33
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    • 05.02.2020 21:33

    Kredi çekmek isteyenlere müjde! Faiz oranları çakıldı! Ziraat, TEB, Garanti, kaça düştü?

    2019 yılının son 4 ayında başlayan kredi faiz indirimlerinde yeni fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bankaların ardı ardına duyurduğu fırsatlar devam ederken faiz indiriminde yarış devam ediyor. 0.99 müjdesinin ardından 0.93, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara akın etmişti. Bu haftanın ilk günlerinde en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. 0.99 konut kredisi fırsatı sunan Vakıfbank bir kez daha değişikliğe giderek faiz oranını 0.93'e indirdi. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor.

    Kredi faizinde yeni indirim! İşte güncel faiz oranları

    2020 yılının ilk günlerinden itibaren kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları peş peşe geldi duyuruldu. Bu hafta konut kredisi yüzde 0.99 olan Vakıfbank yeni bir kararla konut kredisi faizini düşürdü. Peki, Ziraat Bankası, TEB, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranı kaça düştü? İşte bankaların güncel faiz oranları

    TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 0.97
    Konut kredisi: 0.99
    İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 0.93
    İhtiyaç kredisi: 1.12
    Taşıt kredisi: 1.05
    Sıfır konut kredisi: 0.79

    Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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