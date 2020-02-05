2020 yılının ilk günlerinden itibaren kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları peş peşe geldi duyuruldu. Bu hafta konut kredisi yüzde 0.99 olan Vakıfbank yeni bir kararla konut kredisi faizini düşürdü. Peki, Ziraat Bankası, TEB, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranı kaça düştü? İşte bankaların güncel faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.97

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.93

İhtiyaç kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.05

Sıfır konut kredisi: 0.79

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