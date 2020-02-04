Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,64 artışla 418,47 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 artarak, 7.439,82 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,81 değer kazanarak 13.281,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76'lık artışla 5.935,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64'lük yükselişle 23.844,85 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,15'lik düşüşle 1,1041 seviyelerinden işlem görüyor.