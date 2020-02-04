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  • 04.02.2020 20:38
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 20:41

na göre hangi çalışana ne kadar maaş yatacak? 2020 net-brüt zam oranı nedir?

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren milyonlarca çalışan na göre ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. Bu kapsamda maaşları bekleyen milyonlarca kişi asgari ücret AGİ tablosuna göre maaş miktarları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi çalışana ne kadar maaş yatacak? 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı nedir? İşte AGİ tablosunda yer alan bilgiler

Asgari ücret AGİ tablosuna göre hangi çalışana ne kadar maaş yatacak? Aralık ayının son günlerinde 2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Bu ay ilk maaşını almayı bekleyen milyonlarca çalışan vatandaş AGİ tablosunda yer alan bilgilere göre kaç TL ödeme alacağını merak ediyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor.

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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