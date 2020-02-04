Avrupa Birliği Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri 60 eurodan 80 euroya yükseltildi. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 eurodan 40 euroya çıktı. Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.
VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Azerbaycan, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn, Belarus, Belize, BAE, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Ekvador, Endonezya, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Nairobi, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Madagaskar, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Peru, Samoa, Sao Tome Sırbistan, Tayland, Tunus, Ukrayna...
VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Azerbaycan, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn, Belarus, Belize, BAE, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Ekvador, Endonezya, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Nairobi, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Madagaskar, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Peru, Samoa, Sao Tome Sırbistan, Tayland, Tunus, Ukrayna...
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