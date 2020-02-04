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Schengen si ücretleri 20 euro zamlandı

Avrupa Birliği’nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen si ücretleri zamlandı. Vize ücreti, 20 euro artışla 80 euroya yükseldi. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 eurodan 40 euroya çıktı.

Pahalı Avrupa
Avrupa Birliği Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri 60 eurodan 80 euroya yükseltildi. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 eurodan 40 euroya çıktı. Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Azerbaycan, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn, Belarus, Belize, BAE, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Ekvador, Endonezya, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Guatemala, , , Gürcistan, Haiti, Honduras, , , İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Karadağ, , Kazakistan, Kenya, , Nairobi, KKTC, , Kosova, Kuveyt, , Madagaskar, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Peru, Samoa, Sao Tome Sırbistan, Tayland, Tunus, Ukrayna...

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