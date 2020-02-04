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  • 04.02.2020 15:40
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:47

Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Şubat ayı kira artış oranı, yeni ayın ilk günlerinden itibaren milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı. Rakamların belli olmasıyla Şubat ayı kira artış oranı netlik kazandı. TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yİ-ÜFE yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu. Peki, Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı hesaplama işlemi günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. 2020 Şubat ayı kira artış oranı, dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı. Peki, TEFE TÜFE Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Bu rakamlara göre kiralara Şubat ayında %14,52 oranında zam yapılacak.

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