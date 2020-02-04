Hyundai Motor, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınının parça tedarikinde yol açtığı aksamanın Güney kore'de bulunan fabrikalarda üretimi durdurmasına yol açtığını bildirdi.
Foreks'de yer alan habere göre, Hyundai Motor yetkilisi yaptığı açıklamada, parça tedarikinde aksamanın derinleşmesi halinde Güney Kore'deki fabrikalarının tamamında üretimin 7 veya 11 Şubat'ta duracağını belirtti. Güney Kore, 2019 yılında Çin'den 1,56 milyar dolar tutarında araç parçası ithal etti.
Foreks'de yer alan habere göre, Hyundai Motor yetkilisi yaptığı açıklamada, parça tedarikinde aksamanın derinleşmesi halinde Güney Kore'deki fabrikalarının tamamında üretimin 7 veya 11 Şubat'ta duracağını belirtti. Güney Kore, 2019 yılında Çin'den 1,56 milyar dolar tutarında araç parçası ithal etti.
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