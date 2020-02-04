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  • 04.02.2020 09:50
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:50

Koronavirüs devlerini de vurdu! üretimini durdurdu!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, devlerini de etkiledi. Çin'den gelen parçaların tedarikinde aksama yaşayan , `de üretimini durdurma kararı aldı.

Koronavirüs otomotiv devlerini de vurdu! Üretimini durdurdu!
, 'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınının parça tedarikinde yol açtığı aksamanın 'de bulunan fabrikalarda üretimi durdurmasına yol açtığını bildirdi.

Foreks'de yer alan habere göre, Hyundai Motor yetkilisi yaptığı açıklamada, parça tedarikinde aksamanın derinleşmesi halinde Güney Kore'deki fabrikalarının tamamında üretimin 7 veya 11 Şubat'ta duracağını belirtti. Güney Kore, 2019 yılında Çin'den 1,56 milyar dolar tutarında araç parçası ithal etti.

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