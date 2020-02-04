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  • 04.02.2020 09:43
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:58

'den kampanyası

, 'ndan , İrlanda, , Norveç, , , Finlandiya, Beyaz Rusya, , Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı başlattı.

THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, çıkışlı uçuşlarda, 17 Şubat'a kadar satın alacakları biletlerle 3 Şubat-15 Haziran 2020 tarihleri arasında her şey dahil 200 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk yapacak.

Kampanya biletlerin fiyatları 'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak.

Ayrıntılı bilgiye www.turkishairlines.com sitesinden ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

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