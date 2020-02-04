Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.02.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:04

'da koronavirüs şoku! ler çakıldı!

Koronavirüs ekonomiyi darmadağın etti. analistlerinden ölümcül virüs nedeniyle 2020'nin ilk çeyreğinde sevkiyatları i öngörülerini düşürdüklerini açıkladı. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple leri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü.

Apple'da koronavirüs şoku! Hisseler çakıldı!

merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities'in tanınmış analistlerinden , 'den yayılan coronavirüs nedeniyle, 2020'nin ilk çeyreğinde sevkiyatları için öngörülerini düşürdüklerini açıkladı.

Yatırımcılara ilettiği notta, "Son anketimiz iPhone arzının coronavirüsten etkilendiğini gösteriyor ve bu nedenle iPhone sevkiyat (satış) tahminlerini yılın ilk çeyreği için yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede düşürdük" diyen Ming-Chi Kuo, yılın ilerleyen dönemleri için coronavirüsün Apple'ın sevkiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmenin "zor" olduğunu da vurguladı.

Apple, geçen hafta, coronavirüsün yayılması nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple leri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriApple'da koronavirüs şoku! Hisseler çakıldı!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri