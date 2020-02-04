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Kira artışında tavan % 14.52

2020 yılı Ocak ayı rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.52 olarak gerçekleşti.

Kira artışında tavan % 14.52
2020 yılı Ocak ayı rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları da belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 14.52 olarak gerçekleşti. Bu rakam ev sahipleri tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı olacak. Bu ay yapılacak kira artışları yüzde 14.52'yi aşamayacak. Kira artışlarındaki üst sınır, ÜFE yerine 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'ye endekslendi.

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