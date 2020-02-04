İstanbul Havalimanı’na Almanya’dan övgü

Alman Havalimanları Birliği (ADV) yetkilileri ve dünyanın önde gelen duty free işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, İstanbul Havalimanı ve Unifree Duty Free alanlarını ziyaret etti. Konuklar, çarpıcı buldukları havalimanı ve duty free alanlarından çok etkilendiklerini bildirdi. ADV Yönetici Direktörü Ralph Beisel, İstanbul Havalimanı'nın mimarisinden ve yenilikçi işletim modelini kullanan perakende satış konseptinden derinden etkilendiklerini belirtti.
- Ekonomi
- 04.02.2020
- Gazete
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