Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank kredi faiz oranları kaç oldu? 2019 yılının yaz aylarından itibaren başlayan kredi faiz indirimlerinde yeni indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. 0.99 müjdesinin ardından 0.94, 0.78 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara akın etmişti. Bu hafta en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. 0.99 konut kredisi fırsatı sunan Vakıfbank bir kez daha değişikliğe giderek faiz oranını 0.93'e indirdi.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.93

İhtiyaç kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.05

Sıfır konut kredisi: 0.79