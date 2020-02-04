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  • 04.02.2020 21:12
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 21:12

Faizde en uygun fırsat veren banka değişti! Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank kaç oldu?

çakılmaya devam ediyor. Beş aylık döneme bakıldığında kredi faizinde birbirinden uygun teklifler açıklandı. İndirimlerle ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken konut kredisinde 0.99 faiz fırsatını sunan Vakıfbank'tan açıklama geldi. Vakıfbank politika faiz indiriminin ardından konut kredisi faiz oranında indirime gitti. Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı artık 0.93 olarak uygulanıyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat ve kaç oldu? İşte faiz oranlarına dair bilgiler

Faizde en uygun fırsat veren banka değişti!

Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank kredi faiz oranları kaç oldu? 2019 yılının yaz aylarından itibaren başlayan kredi faiz indirimlerinde yeni indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. 0.99 müjdesinin ardından 0.94, 0.78 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara akın etmişti. Bu hafta en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. 0.99 konut kredisi fırsatı sunan Vakıfbank bir kez daha değişikliğe giderek faiz oranını 0.93'e indirdi.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.93
İhtiyaç kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.05
Sıfır konut kredisi: 0.79

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