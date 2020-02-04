Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 3 bin 350 liraya varan ödeme girecek. Emeklilerin çoğu için 2020 promosyon yılı olacak.
- Ekonomi
- 04.02.2020
- Gazete
Emekliye 3.250 TL! 2020'de emeklilerin promosyon ve ikramiye gelirleri ne kadar olacak?
Bu yıl emekliler promosyon ve ikramiye ile 3 bin 250 liraya varan ek gelire kavuşacak. İkinci promosyonlar ay sonundan itibaren, ikramiye ise Mayıs ve Temmuz’da ödenecek. İşte emeklilerin 2020 ek gelir takvimi...
Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 3 bin 350 liraya varan ödeme girecek. Emeklilerin çoğu için 2020 promosyon yılı olacak.
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