Bu sezon kayak turizmi doludizgin gidiyor. Uludağ, Palandöken ve Erciyes gibi kış turizmi merkezleri yarıyıl tatilini tam dolulukla geçirirken, Bulgaristan'daki Pamporovo da kayak seven Türkler'in gözdesi oldu. Hem yakınlığı hem de hesaplı fiyatları sayesinde Pamporovo Türk turistlerle doldu taştı.



Kapıkule'den karayoluyla 2.5 saat uzaklıktaki 8 bin yatak kapasitesine sahip Pamporovo, Türk turistler sayesinde yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk oranına ulaştı. 60'tan fazla otelin bulunduğu merkezdeki turistlerin yüzde 95'i Türkler'den oluşunca, mönüler değişti. Türk turistler, restoran ve otellerdeki yemek mönülerini bile şekillendirir hale geldi. Önceden domuz eti ağırlıklı olan mönüler; dana, kuzu, balık ve tavuk eti ağırlıklı hale dönüştü.







2 MİLYON KİŞİ TURLA TATİL YAPTI

Yarıyıl tatilinde kayak ve termal tesislerinin yüzde 100 doluluklara ulaşması, turizm sektörünü mutlu etti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, "Kayak merkezleri ve termal oteller yüzde 100 doluluklara ulaştı. Yarıyıl tatili turizmci açısından güzel geçti. Doğu Ekspresi'nde de boş yer yoktu" dedi. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da kayak merkezlerinin yanında kaplıca tesislerinde de yüzde 100 dolulukların olduğunu belirterek, "Yurt içi ve yurt dışı turlarda yüzde 15'lik artış oldu. Yurt içinde Kıbrıs dahil 2 milyona yakın kişinin, yurt dışında ise 150 bin kişinin turlara kayıt yaptığını biliyoruz" diye konuştu.



2 KİŞİLİK ODA 187 LİRADAN BAŞLIYOR

Pamporovo'da 2 kişi 1 gecelik oda fiyatı 187 liradan başlıyor. 5 yıldızlı otelde kahvaltı dahil 2 kişi gecelik konaklama fiyatı ise 494 lira seviyesinde bulunuyor. Ski Pass kartları günlük çocuklar için 21, yetişkinler için 31 euro civarında. Kayak ve snowboard kiraları ise 10-15 euro seviyesinde. Birebir kayak dersi 30 euro. Grup kayak dersi de çocuklar için günlük 24, yetişkinler için 35 euro.