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  • 04.02.2020 15:32
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:32

Ocak ayı endeksi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, TÜFE bazında 2003=100 bazlı endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,37 puan azalışla 75,72'ye geriledi.

Ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksi belli oldu

endeksi, ocakta TÜFE bazında 0,37 puan azalarak 75,72'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocak ayında bir önceki aya kıyasla 0,37 puan azalışla 75,72'ye indi. Endeks, Aralık 2019'da 76,09 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 1,20 puan artarak 79,59'dan 80,79'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,07 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,93 puan azaldı.

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