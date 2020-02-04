Dolar son dakika... Dolar enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yatay seyretti. Küresel piyasalarda koronavirüs gelişmeleri ve ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor. Dolar en düşük 5.9764 lira ve en yüksek 5.9862 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6068 lira ve en yüksek 6.6407 lirayı gördükten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Şubat güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI