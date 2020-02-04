Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.02.2020 16:28
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 16:37

Şubat ayında düşecek mi? 4 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç güncel kredi faizi kaç oldu?

Yeni ayın gelmesiyle birlikte kredi çekmeyi düşünen on binlerce kişi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların kredi faizinde yarışı devam ediyor. Beş aylık döneme bakıldığında kredi faizinde birbirinden uygun teklifler açıklandı. Kredi faizinde peş peşe sunulan fırsatlarla on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara talepte bulundu. Özellikle geçen yılın son çeyreğinden bugüne baktığımızda vatandaşların kredi talepleri arttı. Peki, 4 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç güncel kredi faizi kaç oldu? İşte güncel faizler

Şubat ayında kredi faiz oranları düşecek mi?

Yeni yılda kredi faizlerinde bankalar tarafından sunulan fırsatlar devam ederken faiz indiriminde yarış sürüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlar için 0.79 fırsatını, ING Türkiye ise 0.94 kredi fırsatını sunmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar Şubat ayında kredi faiz oranları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Garanti Bankası konut kredisi faizi %1,02

ING konut kredisi faizi %0,94

İş Bankası konut kredisi faizi %0,99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriŞubat ayında kredi faiz oranları düşecek mi? 4 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç güncel kredi faizi kaç oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri