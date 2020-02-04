Yeni yılda kredi faizlerinde bankalar tarafından sunulan fırsatlar devam ederken faiz indiriminde yarış sürüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlar için 0.79 fırsatını, ING Türkiye ise 0.94 kredi fırsatını sunmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar Şubat ayında kredi faiz oranları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Garanti Bankası konut kredisi faizi %1,02

ING konut kredisi faizi %0,94

İş Bankası konut kredisi faizi %0,99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...