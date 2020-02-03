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  • 03.02.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:55

, Halk sı, , 32, 46, 92,181 günlük mevduat oranları ne oldu?

32 günlük mevduat oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %12,50 seviyesine gerilerken, en düşük ı %9 seviyesinden uygulanıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren lar... , Halk Bankası, ve vadeli hesap faiz oranları vatandaşların ilgisini kaybetmesine neden oluyor. Ziraat Bankası mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde vermeye devam ediyor. En yüksek mevduat faiz oranları Ziraat Bankası’nda 32 ve 46 günlük vadelerde vatandaşlara sunuluyor. İşte bankaların 32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları...

32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?

Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde, kamu ve özel banka mevduat faiz oranları çakılmaya devam ediyor. Şubeli ve şubesiz Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve İş Bankası mevduat faiz oranları son durum ne? Güncel mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları takvim.com.tr'de. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

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