Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde, kamu ve özel banka mevduat faiz oranları çakılmaya devam ediyor. Şubeli ve şubesiz Vakıfbank, Ziraat, Halkbank ve İş Bankası mevduat faiz oranları son durum ne? Güncel mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları takvim.com.tr'de. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

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