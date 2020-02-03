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  • 03.02.2020 16:32
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:32

Son dakika: na 8 kuruş zam geldi

EPGİS'ten verilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam geldi. Söz konusu artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı bildirildi.

Benzin fiyatlarına zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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