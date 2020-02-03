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  • 03.02.2020 12:26
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:29

Dünya devlerinde alarmı! 'dan flaş Koronavirüs kararı!

'in kentinde ortaya çıkan yeni tip , dünya devlerini de harekete geçirdi. Starbucks, Ikea ve 'dan sonra da Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde bulunan fabrikasını kapatma kararı aldı.

Honda'dan flaş Koronavirüs kararı!
, 'in Hubei eyaletinin kentinde bulunan fabrikasını, eyalette ortaya çıkan ve hızla yayılan salgını nedeniyle uzatılan Çin Yeni Yılı tatili çerçevesinde 13 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Wuhan'daki tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine yer verilmedi. Şirket'in bir sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada üretimin 14 Şubat'ta yeniden başlamasının planlandığını ifade etmişti.

TOYOTA, ÇİN'DEKİ FABRİKASINI 9 ŞUBAT'A KADAR KAPALI TUTACAK
Toyota da yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurmuştu.

Şirket sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtmişti.

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