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  • 03.02.2020 14:07
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 14:07

Son dakika: 'un kişisel serveti bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı

Son dakika haberi... Dünyanın en zengin insanı 'un kişisel serveti Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı. perakende devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise eski eşi MacKenzie Bezos'a ait.

Bir günde milyarlarca dolar kazandı

Amazon Perşembe günü, Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklamıştı.

Eylül-Aralık döneminde 3,3 milyar dolar kâr elde ettiğini duyuran şirketin 2 milyar dolar civarında kâr açıklaması bekleniyordu.

Bu açıklamanın ardından Amazon hisseleri Cuma günü yüzde yedi civarında yükseldi.

Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

YÜZDE 12 HİSSESİ VAR
perakende devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise eski eşi MacKenzie Bezos'a ait.

Bezos'a ait hisselerin değeri, Cuma günü 115,6 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar oldu.

ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararı almıştı.

Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos almıştı.

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