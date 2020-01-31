Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile MacKenzie Tuttle'ın tamamlanan boşanma süreçlerinden sonra yeni bir dönem başladı. Forbes'un haberine göre; 36 milyar dolar değerinde yüzde 4'lük Amazon hissesini nafaka olarak alan MacKenzie Tuttle, hisselerini nakite çevirmek için hareke geçti, ilk adım olarak 350 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Tuttle, boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin kadınları arasında ilk 5'e girmişti. 49 yaşındaki MacKenzie Tuttle'ın aldığı nafaka, Bahreyn'in milli gelirine eşit, 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıyor.
- Ekonomi
- 31.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.