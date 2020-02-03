Türk Hava Yolları'nın, Ay'a 1969'da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi gösterime girdi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları, "Adım At Dünyaya" isimli yeni reklam filmi ile 600 milyon insanın 1969'da Ay'a yapılan ilk yolculuğu izlerken hissettiği merak ve macera duygusunu yeniden canlandırmayı hedefledi. Reklam filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'un bu yıl gerçekleştirilen 54. müsabakasındaki reklam kuşağının üçüncü bölümünde yayınlandı. Bu yıl izleyicisiyle Miami'de buluşan oyunda Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, THY'nin reklamı sosyal medyada da ABD'liler tarafından büyük beğeni aldı.