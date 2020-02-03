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  • 03.02.2020 16:26
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:29

Dünya ’yi izledi! Yeni reklam filmi 'da

’nın, Ay’a 1969’da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi, ABD’nin en çok izlediği ve dünya genelinde 600 milyondan fazla kişinin takip ettiği Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında() gösterildi. reklamı ile ülkede ve dünya genelinde büyük bir kitleye ismini bir kez daha ulaştırdı. Reklam filmi 20 farklı ülkede de yayına girdi. THY, final maçının yapıldığı Miami’ye doğrudan uçmasıyla kente dünyanın birçok noktasından izleyici taşıdı.

Türk Hava Yolları'nın, Ay'a 1969'da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi gösterime girdi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları, "Adım At Dünyaya" isimli yeni reklam filmi ile 600 milyon insanın 1969'da Ay'a yapılan ilk yolculuğu izlerken hissettiği merak ve macera duygusunu yeniden canlandırmayı hedefledi. Reklam filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'un bu yıl gerçekleştirilen 54. müsabakasındaki reklam kuşağının üçüncü bölümünde yayınlandı. Bu yıl izleyicisiyle Miami'de buluşan oyunda Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, THY'nin reklamı sosyal medyada da ABD'liler tarafından büyük beğeni aldı.

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