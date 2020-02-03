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225 bini aştı

1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi. 2018 sonuna göre 45 bin 314 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 2018'de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Milyoner sayısı 225 bini aştı
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi. 2018 sonuna göre 45 bin 314 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 2018'de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 173 bin liraya yükseldi.

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