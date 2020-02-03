Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü, dünyayı alarma geçirdi. Bu doğrultuda ülkemiz dahil birçok yerde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler alındı.
"ŞUBAT AYI SONUNA KADAR DURDURULDU"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Üstün, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." dedi.
Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 3, 2020
"ŞUBAT AYI SONUNA KADAR DURDURULDU"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Üstün, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." dedi.
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