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  • 03.02.2020 16:09
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:09

'den flaş Koronavirüsü açıklaması: Şubat sonuna kadar...

Son dakika haberi... Basın Müşaviri 'den "koronavirüs" açıklaması: Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz.

THY açıkladı: Şubat sonuna kadar...
'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü, dünyayı alarma geçirdi. Bu doğrultuda ülkemiz dahil birçok yerde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler alındı.


"ŞUBAT AYI SONUNA KADAR DURDURULDU"
Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Üstün, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

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