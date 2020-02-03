Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışında dolar en düşük 5.9643 lira ve en yüksek 5.9855 lirayı gördükten sonra, 5.98- 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5781 lira ve en yüksek 6.6003lirayı gördükten sonra, 6.59– 6.60 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda yakından takip edilen konuların başında Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü geliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Şubat Pazartesi güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI