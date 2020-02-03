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  • 03.02.2020 07:53
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 07:53

ne kadar, kaç TL oldu? 3 Şubat Pazartesi ve dolar fiyatları

ve kuru bugün ne kadar? Dolar, koronavirüs salgınından kaynaklı endişelerin güvenli varlıkları desteklemesiyle yedi haftanın zirvesine yakın seviyelerde işlem görüyor. Dolar/TL, 3 Şubat'a 5,9779 liradan başladı. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 3 Şubat Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar?

Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışında dolar en düşük 5.9643 lira ve en yüksek 5.9855 lirayı gördükten sonra, 5.98- 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5781 lira ve en yüksek 6.6003lirayı gördükten sonra, 6.59– 6.60 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda yakından takip edilen konuların başında Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü geliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Şubat Pazartesi güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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