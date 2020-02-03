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  • 03.02.2020 08:11
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 08:11

3 Şubat'a yükselişle başladı! Gram, çeyrek , yarım, fiyatları ne kadar oldu?

nda son dakika yükseliş devam ediyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,84, değer kazandı. ABD-İran gerilimi sonrası 306 liraya tırmananan ve ardından 290'lı seviyelere düşen , koronovirüsü etkisiyle yeniden 305 liraya tırmandı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Şubat ...

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 304,00 liradan işlem görmüştü. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüsünün etkisiyle altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Şubat canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
173,65
173,78

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
222,40
222,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
277,84
278,05

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