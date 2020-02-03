Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 304,00 liradan işlem görmüştü. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüsünün etkisiyle altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Şubat canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

173,65

173,78

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

222,40

222,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

277,84

278,05