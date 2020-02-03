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  • 03.02.2020 07:25
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 07:25

müjdesi! Miktar artıyor! 2020 emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek?

Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin Ocak ayı zamlı maaşları hesaplara yattı. Zamların ardından milyonlarca emeklinin gözü promosyon ödemelerine çevrildi. Bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanan vatandaşlar için, ödemelere ait gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, 2020 emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? Banka promosyonu almanın bir şartı var mı?

Emekliye ikinci promosyon müjdesi!

Emeklilere ikinci promosyon geliyor. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarını aldıktan sonra, seçtikleri bankalardan alacakları ikinci promosyon ödemesini beklemeye başladılar. Banka promosyonu uygulaması 2017 yılında hayata geçmişti. Bankalar promosyon ödemesi için yarışa geçti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? Banka promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

EMEKLİ İKİNCİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor.

İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.

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