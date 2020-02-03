Emeklilere ikinci promosyon geliyor. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarını aldıktan sonra, seçtikleri bankalardan alacakları ikinci promosyon ödemesini beklemeye başladılar. Banka promosyonu uygulaması 2017 yılında hayata geçmişti. Bankalar promosyon ödemesi için yarışa geçti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? Banka promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

EMEKLİ İKİNCİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor.

İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.

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