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  • 03.02.2020 12:38
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:42

Bugün emekli olabilirsiniz! Bu grupta yer alıyorsanız 'yi beklemenize gerek yok!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük amacı erken emekli olabilmektir. Bilindiği gibi yasası gündeme gelmişti fakat henüz net bir şey çıkmadı. Bu bağlamda milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT yasası gün geçtikçe dikkatler artmaya başlıyor. Özellikle yasanın çıkması halinde hemen emekli olacak yaklaşık 700 bin kişi EYT yasası ne zaman çıkacak sorularının cevaplarını arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT için açıklamaları yine dikkatleri bu konuya çekti. İşte EYT yasasında son durum ve gelişmeler...

Bugün emekli olabilirsiniz! EYT'yi beklemenize gerek yok!

Meclis açıldı. Artık gözler genel kurulda gerçekleştirilecek EYT görüşmelerine çevrildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun ardından hangi sistemle emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüleceği büyük merak konusu olmuştu. Peki EYT yasası hangi sistem kullanılacak? İşte detaylar. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor şeklinde konuştu!

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