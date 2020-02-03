Meclis açıldı. Artık gözler genel kurulda gerçekleştirilecek EYT görüşmelerine çevrildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun ardından hangi sistemle emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüleceği büyük merak konusu olmuştu. Peki EYT yasası hangi sistem kullanılacak? İşte detaylar. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor şeklinde konuştu!

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