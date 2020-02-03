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    • 06.02.2020 11:18

    çalışana 463 TL jesti yapılacak mı? Son durum nedir?

    çalışanlar için verilen kanun teklifi gündemde yerini koruyor. Bu kanun teklifi li çalışanları epey heyecanlandırdı. e üç ayda bir 463 TL ikramiye verilmesinin en büyük jest olacağı ifade ediliyor. 2020 yılında asgari ücret mı 2 bin 324 TL olarak açıklandı.

    Asgari ücretli çalışana 463 TL jest var mı?

    Asgari ücretli çalışanlar bu ay zamlı maaşlarını aldılar. Bu bağlamda asgari ücret alan vatandaşlar maaşlarına destek yapılmasını istiyorlar.
    Asgari ücret zammı sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklamada bulunmuştu ve işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade etmişti.

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