Asgari ücretli çalışanlar bu ay zamlı maaşlarını aldılar. Bu bağlamda asgari ücret alan vatandaşlar maaşlarına destek yapılmasını istiyorlar.

Asgari ücret zammı sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklamada bulunmuştu ve işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade etmişti.

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