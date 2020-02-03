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  • 03.02.2020 17:30
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 17:30

ın kilogram fiyatı yükselişini sürdürdü | 3 Şubat 2020 güncel

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte yükseliş trendine giren ın kilogram fiyatı yüzde 0,06 artışla 304 bin liraya yükseldi. Altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 302 bin 900 lirayı gördü.

Altının kilogram fiyatı yükselişini sürdürdü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart ın kilogramı 304 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 302 bin 900 lira, en yüksek 304 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 304 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 939 milyon 194 bin 108,61 lira, işlem miktarı ise 3.118,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 945 milyon 792 bin 782,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 303.800,00 1.579,00
En Düşük 302.900,00 1.574,00
En Yüksek 304.000,00 1.580,00
Kapanış 304.000,00 1.579,00
Ağırlıklı Ortalama 303.671,67 1.578,37
Toplam İşlem Hacmi (TL) 939.194.108,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.118,85
Toplam İşlem Adedi 50

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