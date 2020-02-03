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  • 03.02.2020 12:58
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:58

Schengen ücretlerine 20 !

Avrupa Birliği'nin () kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 yapıldı. Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Schengen vize ücretlerine 20 avro zam!

Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 luk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi.

Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Schengen bölgesi; , , , Çekya, , Estonya, Finlandiya, , , , , Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, , Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, , , İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve 'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

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