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  • 02.02.2020 10:20
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 10:20

Yeni ücretler sunulacak! Akbank, ING, Fibabanka, İş Bankası, TEB, Şekerbank u ne kadar oldu?

Milyonlarca tarafından beklenen ikinci promosyon ödeme tarihleri yaklaştı. Bankaların kampanyalarında hareketlilik görülürken emekli müşteri yönlendirenlere de ödeme yapılıyor. unda yeni anlaşma dönemi Mart ayında başlayacak. Bazı bankaların promosyon ücretleri bin liranın üzerine çıktı. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor. Peki, Akbank, ING, Fibabanka, İş Bankası, TEB, Şekerbank emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte 2020

2020 emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni promosyon ödemelerini bekliyor. Emekliler için ikinci promosyon dönemi yaklaşıyor ve tutarda artış yapılacak. Promosyonda yeni anlaşma dönemi Mart ayında olacak. Emekli promosyonlarında yeni teşvik kampanyaları başladı. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. İşte 2020 emekli promosyon ücretleri...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Diğer bankaların promosyon ücretlerini incelemek için tıklayınız...

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