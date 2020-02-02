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  • 02.02.2020 10:11
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 10:11

Türkiye otomotivde yine zirveyi zorladı! 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı

Son yıllarda de yaşanan daralmaya rağmen otomotiv sektörü yine ekonominin lokomotiflerinden oldu. Avrupa'da satışlarında dokuzuncu sırada olan Türkiye, otomotiv pazarındaki daralışa rağmen 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Türkiye otomotivde yine zirveyi zorladı

Avrupa'da en fazla satan dokuzuncu ülke olan Türkiye, otomotiv pazarındaki daralışa rağmen 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Mercedes, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer önemli markalara sahip Almanya, geçen yıl Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye hariç tutulduğunda 30 ülkenin bulunduğu listenin son beşlisi Bulgaristan, Estonya, Letonya, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İzlanda oldu.

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