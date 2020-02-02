Yeni müfettiş kadrosu açıldı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu personel rejimini hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirmek için devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu personel rejimini hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirmek için devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurlara uzmanlık kapısı açılırken, Başkan Erdoğan dün de 350 müfettişin atama kararnamesini onayladı. Kamuda her alanda uzman müfettiş istihdamı yüzde 350 artacak. TÜM MANŞETLER