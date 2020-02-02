Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu personel rejimini hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirmek için devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurlara uzmanlık kapısı açılırken, Başkan Erdoğan dün de 350 müfettişin atama kararnamesini onayladı. Kamuda her alanda uzman müfettiş istihdamı yüzde 350 artacak.
- Ekonomi
- 02.02.2020
- Gazete
Yeni müfettiş kadrosu açıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu personel rejimini hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirmek için devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı.
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