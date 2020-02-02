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  • 02.02.2020 09:53
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 09:55

Gram, cumhuriyet ve zirveyi gördü! 2 Şubat anlık ne kadar oldu?

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen ndaki son durum vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak merak ediyor. Özellikle hafta sonu altın fiyatlarına yönelik araştırmalarında artış yaşandığı yönelik yaşandığı görülüyor. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek anlık oldu? İşte

Altın fiyatları zirveyi gördü! İşte anlık altın fiyatları

Haftanın ilk günü haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları anlık olarak on binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları haftayı yükselişte tamamladı. 2 Şubat Pazar günü gram altın fiyatının 305 TL'ye, çeyrek altın fiyatının ise 498 TL'ye ulaştığı görülüyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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