Haftanın ilk günü haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları anlık olarak on binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları haftayı yükselişte tamamladı. 2 Şubat Pazar günü gram altın fiyatının 305 TL'ye, çeyrek altın fiyatının ise 498 TL'ye ulaştığı görülüyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?