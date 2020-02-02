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  • 02.02.2020 11:34
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 11:34

na göre net-brüt ne kadar maaş ödenecek? 2020 yılı AGİ zam oranı kaç TL oldu?

na göre net-brüt ne kadar maaş ödenecek? Yeni ayla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret ve AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağını hesaplamak istiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. Bu nedenle yeni ayda zamlı maaş alacak milyonlarca kişi 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosunda yer alan yeni miktarlar araştırma yapıyor. Peki, 2020 yılı AGİ zam oranı kaç TL oldu? İşte cevabı

AGİ tablosuna göre net-brüt ne kadar maaş ödenecek?

2020 yılı Asgari ücret AGİ tablosuna göre ödenecek maaş tutarları Şubat ayıyla birlikte gündemde yer alıyor. bu ay alacağı zamlı maaşları ve AGİ tablosuna göre kime kaç TL ödeme yapılacağını bilmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. Peki, İşte 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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