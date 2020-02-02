2020 yılı Asgari ücret AGİ tablosuna göre ödenecek maaş tutarları Şubat ayıyla birlikte gündemde yer alıyor. bu ay alacağı zamlı maaşları ve AGİ tablosuna göre kime kaç TL ödeme yapılacağını bilmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. Peki, İşte 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.