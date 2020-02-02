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  • 02.02.2020 12:27
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 12:27

Kredi faizinde birbirinden uygun teklifler duyuruldu! Akbank, Ziraat, YapıKredi, kaça düştü?

Bankaların kredi faizinde yarışı sürüyor. Beş aylık döneme bakıldığında kredi faizinde birbirinden uygun teklifler duyuruldu. Kredi faizinde peş peşe sunulan fırsatlarla on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara talepte bulundu. Özellikle 2019 yılının son çeyreğinden bugüne baktığımızda bankaların tek tek kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talebin arttığı görülüyor. Peki, Ziraat Bankası, Akbank, YapıKredi, Garanti BBVA kredi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları

Kredi faizinde birbirinden uygun teklifler duyuruldu!

Kredi faiz oranlarındaki güncel indirimler milyonlarca kişi takip ediliyor. Bankalar bu kapsamda müşterilerine yeni fırsatlar sunarak kredi faizinde birbirinden uygun teklifler duyurmaya devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlar için 0.79 fırsatını, ING Türkiye ise 0.94 kredi fırsatını sunmuştu. Kuveyt Türk ise belirli ürünleri tercih eden müşterilerine ise yüzde 0,89'a kadar indirilen kar oranlarından faydalanma fırsatı sunuyor. Peki, Akbank, Ziraat, YapıKredi, Garanti kredi faiz oranı kaça düştü? İşte duyurulan indirimler

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Garanti Bankası konut kredisi faizi %1,02

ING konut kredisi faizi %0,94

İş Bankası konut kredisi faizi %0,99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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