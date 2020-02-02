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  • 02.02.2020 13:05
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 13:05

2020 Ocak ayı tahmini ne kadar oldu? Ocak ne zaman açıklanacak?

2020 Ocak ayı tahmini özellikle bugün vatandaşlar tarafından çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Ocak ayı hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Peki, 2020 Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler

2020 Ocak enflasyon beklentisi tahmini ne kadar oldu?

Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak Ocak ayı enflasyon oranları vatandaşların gündeminde bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle yeni ayın ilk haftasında yüz binlerce vatandaş Ocak enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.

2020 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.

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