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  • 02.02.2020 17:48
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 17:48

Heyecan dorukta! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

2020 TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek için her yıl gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta!

TOKİ 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi ile yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği kura çekimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Peki, 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...

2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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