2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirli süre aralığında ödenen işsizlik maaşı başvuru şartlarına dair detaylar merak ediliyor. Yeni yılda maaşlar yapılan zammın ardından işsizlik maaşı alacaklar yeni rakamı araştırıyor. Bir süre işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR işsizlik maaşı hakkında detayları araştırıyor. İşsizlik maaşı başvuru koşulları nelerdir sorusu bu nedenle arama motorlarında çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...