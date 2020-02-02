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  • 02.02.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 09:32

Dolar ve euro yükseldi! Hafta sonu dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Şubat Pazar

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden on binlerce vatandaş hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anlık olarak internetten dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Çin'de görülen koronavirüsünün ardından piyasalardaki gelişmeler merak ediliyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,98 seviyelerinde işlem görüyor. İşte

Hafta sonu dolar ve euro ne kadar oldu?

Pazar günü döviz kurlarını öğrenmek isteyenler canlı dolar ve euro fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Çin'de görülen koronavirüsünün ardından dolar ve euroda son dakika hareketlilikleri yaşanıyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'ü gören dolar/TL, dünü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9752'den tamamladı. Peki, dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu? İşte 2 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR?

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