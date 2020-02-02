Pazar günü döviz kurlarını öğrenmek isteyenler canlı dolar ve euro fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Çin'de görülen koronavirüsünün ardından dolar ve euroda son dakika hareketlilikleri yaşanıyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'ü gören dolar/TL, dünü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9752'den tamamladı. Peki, dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu? İşte 2 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR?