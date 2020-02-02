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  • 02.02.2020 14:29
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 14:29

üzerinden Şubat ayında binlerce işçi alımı yapılacak! İŞKUR ilan genel başvuru şartları nelerdir?

Her hafta 'un resmi sitesinde yayımlanan ilanlarla binlerce kişi iş buluyor. İŞKUR tarafından istihdama büyük katkı sunulurken kurumun resmi sitesi üzerinden iş arayanlar için yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak İŞKUR'da duyurulan ilanlara göre Şubat ayında binlerce işçi yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda özellikle kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurumun resmi sitesinde yayımlanan ilanlar hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Peki, İŞKUR ilan genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR üzerinden Şubat'ta binlerce işçi alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden her hafta olduğu gibi bu hafta da yüzlerce yeni personel alımı duyuruldu. Kurum üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. Duyurulan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel istihdamı sağlanacak. İlanları incelemek isteyenler bu nedenle İŞKUR ilan genel başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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