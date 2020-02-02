Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden her hafta olduğu gibi bu hafta da yüzlerce yeni personel alımı duyuruldu. Kurum üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. Duyurulan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel istihdamı sağlanacak. İlanları incelemek isteyenler bu nedenle İŞKUR ilan genel başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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