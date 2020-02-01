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  • 01.02.2020 11:20
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 11:21

ödemeler ne zaman hesaba yatacak?

Geçtiğimiz hafta 2018 2. dönem buzağı destek ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından 2019 1. dönem buzağı destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, 2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri kapsamında 81 şehirde 761 bin 486 kişiye ödeme yapıldığına yer verildi. Bu vatandaşlara toplamda 1 milyar 345 milyon TL 'lik bir destek ödemesi yapıldı. Peki buzağı desteklemeleri ödemeler ne zaman hesaba yatacak? kaç para, nasıl alınır?

2019 buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?

2019 buzağı destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? Buzağı başına ne kadar destek ödemesi yapılacak? İşte buzağı destek ödemeleri için detaylar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklanacak olan takvime göre Buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti.

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