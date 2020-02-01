2019 buzağı destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? Buzağı başına ne kadar destek ödemesi yapılacak? İşte buzağı destek ödemeleri için detaylar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklanacak olan takvime göre Buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti.

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