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  • 01.02.2020 13:55
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 13:59

İHA güvenlik güçlerine teslim edildi

Başkanı , /Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, /Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:

"5,56 kalibreli makinalı tüfek, 200 mermi taşıma kapasitesi, Gece ve gündüz operasyon desteği, 0-10 km operasyonel menzil, Üretici: Asis A.Ş."

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