Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:
"5,56 kalibreli makinalı tüfek, 200 mermi taşıma kapasitesi, Gece ve gündüz operasyon desteği, 0-10 km operasyonel menzil, Üretici: Asis A.Ş."
Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen #SONGAR silahlı drone sistemleri güvenlik güçlerimize teslim edildi.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 1, 2020
➡️ 5,56 kalibreli makinalı tüfek
➡️ 200 mermi taşıma kapasitesi
➡️ Gece ve gündüz operasyon desteği
➡️ 0-10 km operasyonel menzil
🔹Üretici: Asis A.Ş. pic.twitter.com/Ds5LHxEEXU
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