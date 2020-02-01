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  • 01.02.2020 10:06
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 10:08

2020 teşviki nasıl alınır? 28 bin TL'lik teşvik başvuru şartları nedir?

teşviki nasıl alınır? Kendi işini kuran genç girişimcilere, 2018 senesinden beri i uygulanıyor. 2020 yılında iş kuran bir genç 28 bin liralık teşvik alabiliyor.Üç yıl boyunca genç girişimcilerin yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmıyor. Genç girişimcilerin asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki sigorta primlerini 12 ay boyunca hazine tarafından karşılanıyor.2020 senesi rakamlarıyla aylık 1015.33 TL'ye karşılık geliyor. 12 ay süreyle uygulanacak prim teşviki 12 bin 184 TL'ye ulaşacak. Genç girişimcilerin üç yıl boyunca, yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmıyor.

28 bin TL'lik teşvik şartları nedir?

Genç girişimci teşviki nasıl alınır? Bu sene yani 2020 yılında iş kuran genç girişimciler, 28 bin TL'lik teşvik alma şansına sahip olabiliyorlar. Teşvik fırsatlarından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Peki 28 bin TL genç girişimci teşviki şartları nedir? Genç girişimci teşvikinden bir defaya mahsus yararlanılabilir. Teşvik alınmakta olan faaliyeti terk ettikten sonra üç yıllık süre içinde de olsa yeni bir faaliyete tekrar başlanması halinde teşvik hakkı kaybolur. Teşvikten yararlanabilmenin koşulu, o kişi adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir.


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