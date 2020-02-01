Genç girişimci teşviki nasıl alınır? Bu sene yani 2020 yılında iş kuran genç girişimciler, 28 bin TL'lik teşvik alma şansına sahip olabiliyorlar. Teşvik fırsatlarından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Peki 28 bin TL genç girişimci teşviki şartları nedir? Genç girişimci teşvikinden bir defaya mahsus yararlanılabilir. Teşvik alınmakta olan faaliyeti terk ettikten sonra üç yıllık süre içinde de olsa yeni bir faaliyete tekrar başlanması halinde teşvik hakkı kaybolur. Teşvikten yararlanabilmenin koşulu, o kişi adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir.



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