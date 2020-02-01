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  • 01.02.2020 15:56
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 16:25

araç alacaklar dikkat! Bugün başladı

Binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika gelişmesi ile araç alım satım işlemlerinde noterlerin kredi kartı kullanımı bugün itibari ile başladı. Öte yandan bugün devreye giren bir diğer sistem ise güvenli ödeme sistemi. Bu kapsamda alım satım yapan kişilerin parası emanet hesaba alınacak, işlemler sona erince karşı tarafın hesabına aktarılması sağlanacak.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bugün başladı

araç alım-satımlarında yeni dönem başlıyor. ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan çalışmayla noterlerde güvenli ödeme sistemi kullanıma sunuldu. Noterlerde kredi kartı ile ödeme 1 Şubat 2020'de başladı. Özellikle ikinci el araç alım-satımlarında dolandırıcılığı önlemek için vatandaşlar artık güvenli ödeme sistemini kullanabilecek. Sistemle, önce tarafların parası emanet hesabına alınacak. Noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından, paranın ilgili kişiye güvenli bir şekilde aktarılması sağlanacak. Böylelikle dolandırıcılık olaylarının önüne geçilecek.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Vatandaşlar ayrıca, noter ücretleri ile harç ve vergileri, kredi kartı veya kartlarından ödeme yapabilecek. Bu sayede noterlik hizmetleriyle ilgili ödeme aracı seçenekleri de artırılmış oldu. Noterlerde, vatandaşların kredi veya banka kartıyla ödeme yapabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlandı ve POS cihazı gibi ekipmanlar da dağıtıldı.

600 BİN İŞLEM YAPILDI
Öte yandan, geçtiğimiz yıl nisan ayında faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasında, cumartesi ve pazar günleri toplamda 598 bin 572 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem ise 382 bin 700 ile ikinci el araç satışı ile 81 bin 643 ile vekâletname işlemi oldu.

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