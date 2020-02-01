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  • 01.02.2020 15:58
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 15:58

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara kura tarihleri netleşti mi?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 81 ilde inşa edilecek olan konutların kura tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvurularının sona ermesinin ardından kura tarihleri başvuru yapan 1 milyondan fazla kişinin gündeminde bulunuyor. TOKİ 100 bin konut projesinin kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. merak ediliyor. Peki, 2020 TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara kura tarihleri netleşti mi? İşte detaylar

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut başvuruları 15 Ocak tarihinde sona erdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için kura tarihleri heyecanla sorgulatılıyor. Binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı. Bu kapsamda özellikle Şubat ayının ilk gününde TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor.

2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar Şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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